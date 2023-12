LANCIANO: RAPINA ALLE POSTE DI VIA VITTORIO VENETO

LANCIANO – Rapina all’agenzia n° 1 delle Poste di Lanciano (Chieti), in via Vittorio Veneto, questa sera subito dopo l’orario di chiusura.

Un uomo è entrato armato di pistola e si è fatto consegnare una busta piena di soldi prelevati da vari cassetti.

Il bottino sarebbe di alcune migliaia di euro.

Nell’ufficio, in pieno centro e in orario di shopping serale natalizio, c’erano la direttrice e tre dipendenti. Le casse erano state appena chiuse.

In strada persone in fila al bancomat per prelevare contanti hanno sentito urla provenienti dall’interno dell’ufficio postale. Il rapinatore è riuscito a fuggire, forse con l’aiuto di complici.

Sul luogo sono arrivati subito i Carabinieri, ai quali sono affidate le indagini, e Volanti della Polizia in supporto.

Secondo le testimonianze il rapinatore indossava una tuta da lavoro e giubbotto con cappuccio di colore scuro.