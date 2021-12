LANCIANO, RAPINANO ALIMENTARI IN PIENO CENTRO: CACCIA A DUE GIOVANI, “BOTTINO” DA 300 EURO

LANCIANO – Rapina in pieno centro ieri sera a Lanciano (Chieti), a pochi passo da Corso Trento e Trieste, dove due giovani malviventi si sono introdotti nel negozio di alimentari Fiorina, in via Filzi, minacciando la cassiera con una pistola, poi rivelatasi giocattolo, riuscendo a portare via appena 300 euro.

È successo poco prima delle 19.

I due giovani, circa 20 anni, sono entrati con il volto semi coperto dalle mascherine per contenere il contagio Covid, hanno fatto finta di acquistare qualcosa e si sono diretti verso la cassa. A quel punto hanno estratto la pistola puntandola contro la cassiera e facendosi consegnare i soldi.

Sul posto è poi intervenuta la polizia, avvertita dalla dipendente, e la scientifica da Pescara per i rilievi e per scovare tracce dei due rapinatori.