LANCIANO, RESIDENZA SANTIAGO: INAUGURATO NUOVO PIANO. “INVESTIMENTI IMPORTANTI PER BENESSERE OSPITI”

LANCIANO – Taglio di nastro per la Residenza Protetta “Santiago” di Lanciano che ieri ha inaugurato il quarto piano della struttura, riservato agli ospiti autosufficienti.

Un investimento importante per continuare il processo di rinnovamento e innovazione per favorire il benessere psicofisico di coloro che scelgono di abitare nella grande famiglia Santiago.

“Al centro del nostro progetto c’è il benessere dell’ospite e la tranquillità della sua famiglia – spiega la dottoressa Laura Salemme, direttrice Sanitaria della struttura – Abbiamo inaugurato questo nuovo piano, con altri 20 posti letto perché l’ambiente confortevole e rilassante è la prima condizione per far sentire i nostri ospiti a casa, soprattutto in un momento come questo in cui il contatto umano è limitato alle cure, sebbene grazie alla tecnologia l’affetto dei cari non viene mai meno”.

Novanta posti letto, assistenza sanitaria h24 e accoglienza amorevole: “Il sentirsi a casa per noi rimane una priorità. Il nostro è un modello inclusivo, il valore aggiunto è un’assistenza costante, sanitaria e sociale. Grazie alla somministrazione dei vaccini abbiamo iniziato nuovamente le attività ludico creative e ora stiamo rivedendo i protocolli per le visite familiari per permettere in sicurezza di passare del tempo con i figli e nipoti approfittando anche dello splendido spazio esterno, utilizzando accorgimenti e i dispositivi di protezione necessari”.

Santiago, dunque, riparte di slancio verso la bella stagione con un nuovo maquillage, ma la stessa passione con tante iniziative per gli ospiti e le loro famiglie.