LANCIANO: RICONSEGNATA L’AREA DEL TERMINAL BUS

LANCIANO – È stata ufficialmente riconsegnata dalla Tua, soggetto attuatore, al comune di Lanciano (Chieti), proprietario, l’area del terminal bus cittadino, oggetto di lavori di ammodernamento e riqualificazione.

Ad illustrare tutti i passaggi tecnici è stato il presidente Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa. la società del trasporto unico abruzzese.

Il progetto principale – viene spiegato in una nota – è stato redatto Società di Ingegneria landBAU s.r.l. di Pescara per un importo dei lavori a base d’asta di 417.355,99 euro, 8.183,45 euro di questi per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori sono stati aggiudicati, a seguito di procedura di selezione esperita da TUA SpA, alla ditta Acquaviva Srl di Isernia.

Nel progetto state previste opere per la messa in funzione ed il miglioramento della fruizione dell’intera area, in particolare per l’autostazione, sul piazzale terminal bus e sulla segnaletica.

La nuova autostazione frentana presenta diverse novità: sono stati, infatti, completati sia gli impianti igienico-sanitari del centro servizi, sia l’impianto elettrico interno del centro servizi; è stato montato un impianto di servoscala, una serie di migliorie ed efficientamento del controsoffitto modulare al piano terra e al primo piano, l’impianto di climatizzazione nell’edificio, il potenziamento dei servizi igienici per passeggeri, raddoppiando la dotazione esistente, ma anche l’inserimento di uno spogliatoio con servizi igienici sia per il personale di biglietteria che per il personale che gestisce il bar.

Novità anche per quanto concerne il piazzale del terminal autobus.

Il progetto di miglioramento complessivo attuato dalla Tua ha riguardato, infatti, la sistemazione esterna finalizzata al raccordo planoaltimetrico del piazzale con l’edificio centro servizi, oltre alla realizzazione degli stalli di arrivo/partenze autobus, parcheggi autovetture e relativa segnaletica.

È presente, in aggiunta, una pensilina metallica esterna in acciaio corten che comprende anche la predisposizione di un impianto d’illuminazione a led, un impianto fotovoltaico semi integrato e un pannello led informativo.

Particolare cura è stata riservata alla segnaletica; il terminal, infatti, presenta una segnaletica orizzontale e verticale di sicurezza e turistica con caratteristiche idonee all’opera.

Il progetto è stato sottoposto a due varianti in corso d’opera, legate alla realizzazione di migliorie sui materiali.

Il responsabile unico del procedimento dell’opera è stato Silvio Liberatore, dirigente Tua, assieme ad Igor Villanova, direttore dei lavori.

“Riconsegniamo alla città di Lanciano un terminal bus ammodernato e funzionale – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa – Ci sono state diverse variabili che abbiamo analizzato e gestito nelle varie fasi dei lavori: siamo venuti incontro all’esigenze dell’amministrazione comunale e crediamo che questa infrastruttura possa contribuire ad un generale miglioramento delle attività di trasporto cittadine, anche e soprattutto per la forte vocazione turistica che Lanciano offre”.

La riconsegna del terminal di Lanciano da parte della Tua Spa in qualità di soggetto attuatore del progetto Masterplan segue la riconsegna del terminal di Vasto e di Teramo alle rispettive amministrazioni comunali.

Soddisfazione per la riconsegna del terminal è stata espressa anche dal primo cittadino di Lanciano, Filippo Paolini: “Ho ringraziato il presidente Tua, i suoi consiglieri ed i tecnici, per la disponibilità e per l’impegno profuso insieme al nostro assessore Paolo Bomba affinché si chiudesse finalmente l’appalto terminal bus”.

“Uno spazio – ha aggiunto Paolini – ora sicuro per gli autisti e gli utenti. In prospettiva Giubileo era necessario che il terminal fosse completato e ciò è avvenuto grazie alla determinazione che abbiamo dimostrato anche in questa occasione”.