LANCIANO: RIVOLUZIONE NEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA PULIZIA DELLE STRADE

LANCIANO – Oltre alla raccolta dei rifiuti con il sistema “puntuale”, che prenderà il via in tutta la città a partire dal prossimo gennaio, con la nuova organizzazione dei servizi di igiene urbana a Lanciano (Chieti) partirà anche una vera e propria rivoluzione nel servizio di pulizia e spazzamento delle strade. Lo comunica l’assessore comunale alla transizione ecologica e decoro urbano, Tonia Paolucci, che sottolinea come si tratti di uno dei passaggi fondamentali del più ampio progetto che il Comune sta portando avanti con Ecolan per migliorare ed efficientare la pulizia in tutta la città.

“In queste settimane – spiega l’assessore – stiamo procedendo a pre-attuazioni mirate in alcuni quartieri, nell’attesa di mettere pienamente a regime il nuovo calendario. Naturalmente i cittadini saranno informati con adeguato anticipo delle modifiche, a partire dalla rimozione e sostituzione dell’attuale segnaletica stradale”.

Questo il calendario della nuova organizzazione del servizio e le vie interessate: Zona Rossa (martedì e venerdì): via Raffaele Caporali, via Raffaele Paolucci, via Filippo Stella Maranca, via Raffaele Stella, via Ercole Ercole, via Giuseppe Marsilio, via Trentino La Barba, via Belvedere (dallo Stadio e via Cesare Fagiani), via Cesare Fagiani, piazzale San Pietro (in parte), viale Cappuccini (da via Cesare Fagiani allo Stadio), via 25 Aprile, via Ferdinando Cipollone, via 4 Novembre, via 24 Maggio, via Giovanni Petragnani, via Maria Einstein, via Ettore Troilo, via Enrico Fermi, via Modesto della Porta, via G.Castiglione, via Giangiulio, via Martiri 6 Ottobre (da via Cesare Fagiani a via Calabrò), via Barrella, piazzale Cuonzo (in parte), Contrada Follani.

Zona Gialla (mercoledì e sabato): via Belvedere (da via Cesare Fagiani a via Silvio Spaventa), viale Cappuccini (da via Silvio Spaventa a via Cesare Fagiani), piazzale San Pietro (in parte), viale Marconi, via Colalè, via Galileo Ferraris, via Galvani, via Galilei, via Alessandro Volta, via Antonio Meucci, via Mario Cotellessa, via Pacinotti, via Righi, via Martiri 6 Ottobre (da via Cesare Fagiani a via Silvio Spaventa), via Nicolino Trozzi, via Vincenzo Bianco, via Mozzagrugno, via Falcone, via Ferro di Cavallo (in parte), via Guido Rosato, via Ercole Tinari, via Decorati, via Brigata Maiella, piazza Allegrino, piazzale Cuonzo (in parte).

Zona Viola (mercoledì e sabato): via Cesare De Titta, via del Mancino, via Santo Spirito, via Silone, via Paolo Borsellino, via Don Minzoni, via Mammarella, via Virgilio, via Ovidio, via Michele De Pasqua, via Aterno, largo del Mancino, via del Verde, via Osento, via Dino Ciriaci, via dell’Aventino, via Feltrino, via del Moro, via Pescara, via del Sangro, via Ferro di Cavallo (dalla rotonda in direzione centro), via e piazza Eraldo Miscia. Zona Azzurra (lunedì e giovedì): viale Sant’Antonio, via Perretti, via per Fossacesia, via San Giovanni da Capestrano, via Zoccolanti, via Mancinello, via Brescia, via Parma, via Modena, via Piacenza, via Bergamo e parcheggio Stazione, via Milano, via San Francesco, via del Mare (dall’ospedale a via della Pace), via della Pace e parcheggio cimitero, via per Frisa (dall’ospedale a via Panoramica), via Panoramica (da via per Frisa a via Bologna), via Bologna, via Alba.

Zona Verde (martedì e venerdì): via del Mare (da via della Pace alla fine), via Vicenza (da via Panoramica e via del Mare), via Maurizio Rosato, via Venezia, via Marzabotto, via Olmo di Riccio, via Panoramica (da incrocio Olmo di Riccio a incrocio via Bologna), via Napoli, via Torino, via Ortona, via Firenza, via per Frisa (da via Panoramica al mercato coperto e parcheggio), piazza Garibaldi, via Valera, via Umberto I.

Zona Blu (lunedì e giovedì): via Mameli, via Masciangelo, via da denominare, via De Riseis, piazza Aldo Moro, via Marfisi, via Villante, via Polzinetti e parcheggio, via Cipollone, via Sabino, via De Gasperi, parcheggio Maestoso, via Bellisario, via da denominare, via Spataro, piazza Mazzini, piazza Giovanni Paolo II, via Bielli, via Baccalà e parcheggio, via Sigismondi, via Gabriele D’Annunzio, via Corradino Marciani, via San Savino, zona artigianale Villa Martelli, Villa Martelli. “Chiediamo – aggiunge Tonia Paolucci – la collaborazione di tutti i cittadini, affinché tengano conto del nuovo calendario e rispettino i divieti di sosta per consentire le operazioni dei mezzi Ecolan. Come amministrazione comunale ce la stiamo mettendo tutta per rendere la nostra Lanciano sempre più accogliente, pulita e il 2025 segnerà realmente la svolta nella gestione dell’igiene urbana, a beneficio dell’intera comunità”.