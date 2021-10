LANCIANO, SCOPRE DUE LADRI DENTRO CASA: AGGREDITA CON LO SPRAY

LANCIANO – Scopre i ladri in casa e viene aggredita con lo spray urticante.

A distanza di 18 giorni, la polizia di Lanciano arresta uno dei responsabili del grave episodio. Gaetano Guarnieri, 39 anni, di Lanciano, già noto alle forze dell’ordine, è ora agli arresti domiciliari per tentata rapina impropria.

La misura cautelare è stata eseguita mercoledì, dopo le indagini condotte dalla squadra investigativa del commissariato, l’episodio, invece, risale allo scorso 11 settembre.

Come racconta Il Centro, dopo l’aggressione alcuni vicini di casa hanno visto i due scappare. La stessa aggredita ha visto i ladri, che non avevano i volti coperti. Da qui sono partite le indagini della polizia. Le testimonianze raccolte e gli accertamenti condotti hanno portato ad identificare uno dei ladri mentre sono ancora in corso le indagini per identificare il complice.