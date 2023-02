LANCIANO: SENSAZIONE DI MOVIMENTO CONTINUA A REGALARE EMOZIONI NELLA GINNASTICA RITMICA

LANCIANO – Si è aperta, a Lanciano, la stagione agonistica individuale silver. Il campionato regionale, svoltosi durante lo scorso weekend ha visto impegnate le ginnaste dell’Asd Sensazione di Movimento che con la loro grinta e la loro determinazione hanno conquistato medaglie e regalato emozioni.

Ad iniziare dalle più piccole entrambe impegnate nel livello LA, Emma Lalli di otto anni ancora agli esordi si posiziona 14° tra le Allieve 1, mentre Sofia Costanzi, Allieva 3 di dieci anni conquista un ottimo terzo posto. Nella competizione LC, bronzo perl’Allieva 3 Camilla Gualtieri, classe 2013 e terzo miglior punteggio anche per Sofia Como, junior 2 classe 2009.

Sfiora il podio con il suo quarto posto nella categoria Allieve 4 Annalisa Gentile di undici anni. Medaglia d’oro e titolo di campionessa regionale LC Junior 3 per Siria Giannangeli, ginnasta aquilana nata nel 2008.

Nella giornata di domenica invece sono scese in pedana le atlete inserite nel circuito LD ed LE: primo gradino del podio per Lucia Gualtieri classe 2009 che si laurea Campionessa regionale LD Junior 2 e secondo posto per Elena Carnicelli che, seppur reduce da un piccolo infortunio conquista il titolo di Vicecampionessa regionale LD Junior 3. Medaglia d’argento anche per Susanna Marchetti, che a 10 anni è Vicecampionessa regionale LD Allieve 3 e bronzo per Aurora Dinisi, classe 2009, per la prima volta impegnata in una competizione di livello LE.

Senza dubbio un esordio promettente per le ginnaste aquilane che, insieme alle tecniche, sono già tornate a lavoro per migliorare le loro performances in vista della seconda prova regionale. La direzione si dice soddisfatta dei risultati ottenuti e pronta a garantire alle proprie atlete la massima attenzione e disponibilità.