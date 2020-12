LANCIANO, SI ACCENDE L’ALBERO DI NATALE: “UN SEGNO DI SPERANZA NELL’ANNO DEL COVID”

LANCIANO – Si accende l’albero di Natale in piazza Plebiscito a Lanciano.

Si chiama #20Venti, ed è illuminato da 7.500 punti luce a Led programmati ognuno da remoto e alimentati dall’energia solare tramite pannelli fotovoltaici. L’albero eco-sostenibile è stato ufficialmente acceso questa sera alle 18, festa di Santa Lucia.

In tanti in piazza, nel primo giorno ufficiale di zona arancione, per assistere all’evento: “Un segno di speranza in un anno così difficile”, le parole del sindaco Mario Pupillo. “Abbiamo deciso di illuminarlo con il tricolore che oggi più che mai incarna il senso della rinascita. Buona festa di Santa Lucia a tutti i lancianesi, in particolare a quelli a quelli sparsi per il mondo”.

La forma conica dell’installazione raggiunge un’altezza di 10 metri per 5 metri di diametro, è possibile entrare nell’albero – con un ingresso e un’uscita ben definiti ad evitare assembramenti – per godere anche dall’interno dell’effetto degli straordinari giochi di luce che saranno programmati durante tutto il periodo delle feste natalizie fino alla Candelora del 2 febbraio. Ogni singolo punto luce dei 7.500 che illumineranno l’albero sarà programmabile con una app dedicata, in grado di animare l’installazione con un gioco di colori infinito con un sottofondo di musica in filodiffusione che renderà ancora più speciale l’atmosfera.

Il progetto dell’albero #20Venti – il cui nome rimanda alla strategia europea 2020 basata su una visione di crescita intelligente soprattutto dal punto di vista energetico – è stato presentato dalla New Energy, azienda fondata dall’imprenditore Daniele Braccia che si occupa delle energie rinnovabili e che curerà la parte tecnica dell’alimentazione elettrica con l’installazione di pannelli fotovoltaici dedicati sulla terrazza del Comune. La parte artistica e scenografica è stata progettata e realizzata dallo scenografo lancianese di fama internazionale Filippo Iezzi di Chiediscena, che vanta numerose collaborazioni nei teatri più importanti d’Italia e del mondo per l’allestimento di scenografie. L’installazione, che sarà svelata direttamente all’accensione domenica 13 dicembre, è stata presentata questa mattina nel corso di una videoconferenza stampa: avrà un costo complessivo di 16.000 euro, di cui 6.000 a carico del Comune.

Download in PDF©