LANCIANO SPORT CENTER SENZA ACQUA PER 3 GIORNI: LA PROTESTA, “NESSUN PREAVVISO DA SASI”

LANCIANO – Per tre giorni, questa settimana, il Lanciano Sport Center di Lanciano (Ch), che conta 2.500 iscritti, è rimasto senz’acqua. “E’ capitato che l’erogazione idrica sia stata interrotta, improvvisamente, talvolta di mattina talvolta nelle prime ore del pomeriggio. Nessuna comunicazione, nessun preavviso, c’è stato, riguardo queste interruzioni , inattese e scellerate, da parte della Sasi, società di gestione del servizio idrico integrato, Bagni, bar, spogliatoi e docce con i rubinetti a secco: una situazione che ha creato lamentele e innumerevoli disagi a quanti , adulti e ragazzi, frequentano il centro sportivo, situato nel quartiere Santa Rita, uno dei più popolosi della città”.

“Ci auguriamo – dicono i vertici del Lanciano Sport Center – che questo modo di agire, di non comunicare o di comunicare in ritardo interruzioni idriche inattese e repentine, venga meno, dato che crea, anche esso, oltre all’acqua che non c’è e non si capisce per quale ragione, problemi a non finire. Non è pensabile andare avanti in questa maniera e ritrovarsi da un momento all’altro senz’acqua e senza sapere, quindi, come rimediare ad una situazione di estremo imbarazzo per noi e per i nostri tanti utenti”.