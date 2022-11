LANCIANO: STANZIATI 2 MILIONI CONTRO IL DEGRADO URBANO PER 23 COMUNI. LO ANNUNCIA CAMPITELLI

LANCIANO -“Sono felice di annunciare un ulteriore stanziamento di due milioni di euro, in modo da garantire uno scorrimento della graduatoria della Legge 40/2021 allargando la platea ad altri 23 comuni dopo i 123 dello scorso anno per finanziare opere di urbanizzazione con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano, senza tralasciare un’attenzione particolare all’ambiente, e garantire più sicurezza e quindi una maggiore qualità di vita ai cittadini”. Così l’assessore regionale della Lega, Nicola Campitelli, per recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio pubblico.

“Il buon governo di questa giunta regionale, nonostante le problematiche pandemiche, con azioni concrete mette al primo posto i comuni abruzzesi vitali per il tessuto socioeconomico regionale”. Conclude Campitelli.