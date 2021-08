LANCIANO: TROVATO MORTO 34ENNE SCOMPARSO LA SCORSA SETTIMANA

LANCIANO – Si sono concluse tragicamente le ricerche di Antonio Costantino, 34enne scomparso la scorsa settimana: il giovane di Lanciano è stato trovato morto oggi pomeriggio in un boschetto in località Santa Giusta, poco lontano da casa.

Il 34enne, studente universitario, si sarebbe tolto la vita.

A lanciare l’allarme il giorno dopo la sua scomparsa, il 25 agosto scorso, era stato il padre. Le ricerche, che sono andate avanti per giorni, si sono concentrate tra Santa Giusta e Serroni in un’area che alterna zone di campagna a boscaglia, è stato impiegato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, per cercare di individuare un eventuale nascondiglio.