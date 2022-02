LANCIANO: TROVATO MORTO IMPRENDITORE DI 60 ANNI, AUTOPSIA PER STABILIRE NESSO CON VACCINAZIONE

LANCIANO – Un imprenditore di Lanciano, Italo Di Nenno 60 anni, titolare di un’azienda nel settore gomme è stato trovato morto dalla moglie ieri sera, nella sua azienda nel nucleo industriale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno avviato indagini.

L’uomo, 60 anni, ieri mattina aveva ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid. La salma è stata portata all’obitorio di Chieti per l’autopsia, per accertare le cause del decesso.

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta.