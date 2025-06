LANCIANO: UCCISE LA COMPAGNA E FUGGI’ ALL’ESTERO, CONDANNATO A 25 ANNI. PM VOLEVA ERGASTOLO

LANCIANO- E’ stato condannato a 25 anni di reclusione il 75enne inglese Michael Dennis Whitbread che il 29 ottobre 2023 uccise la compagna Michele Faiers, 66 anni, accoltellandola nel casolare di contrada Verratti a Casoli (Chieti) dove la coppia si era trasferita da circa tre anni. La sentenza è arrivata oggi in Corte d’Assise a Lanciano (Chieti), gli sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

Il pm Mirvana Di Serio aveva chiesto l’ergastolo. A gennaio scorso, nel corso dell’udienza in Corte d’Assise alla presenza delle figlie della donna, Whitbread – accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza – aveva confessato il delitto. Il cadavere di Michele era stato scoperto solo qualche giorno dopo, il primo novembre 2023, quando l’imputato era già fuggito in auto in Inghilterra dove venne poi arrestato in casa della figlia nel Devon, per poi essere estradato in Italia a marzo 2024.