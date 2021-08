LANCIANO, UN BAR NEL PARCO VILLA DELLE ROSE: PUBBLICATO BANDO

LANCIANO – Un bar all’interno del parco Villa delle Rose di Lanciano.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Lanciano l’avviso per la concessione d’uso ad un operatore economico di parte dei locali un tempo adibiti a spogliatoio a servizio dell’ex campo di calcio “Enrico Esposito”.

La finalità della concessione riguarda la destinazione dei locali ad attività di somministrazione di alimenti e bevande a servizio dei fruitori dell’area verde del parco Villa delle Rose, dove sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta – disponibile insieme all’avviso sul sito cliccando qui e all’indirizzo www.bit.ly/avvisobarparcovilladellerose – entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 17 settembre 2021 a mezzo posta, oppure mediante consegna diretta oppure a mezzo di agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo “Comune di Lanciano – Ufficio Protocollo, Piazza Plebiscito 60 – 66034 Lanciano (CH)”.