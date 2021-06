LANCIANO, VENDE ALCOLICI A MINORENNI: DENUNCIATO TITOLARE BAR IN CENTRO STORICO

LANCIANO – E’ stato denunciato per aver venduto alcol ad alcuni minorenni, il titolare di un bar situato nel centro storico di Lanciano.

A seguito di alcune segnalazioni e dopo l’intervento del 118, avvenuto la scorsa settimana, per soccorrere una ragazza quindicenne che si era sentita male dopo aver bevuto.carabinieri della Stazione di Lanciano hanno effettuato una serie di accertamenti sui locali pubblici della città.

Le verifiche effettuate, hanno permesso di accertare che in un bar del centro sono state somministrate bevande super alcoliche a diversi minorenni di età inferiore agli anni 16, tra i quali anche la ragazza soccorsa dai sanitari del 118, e pertanto il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per somministrazione di bevande alcoliche a minori (art.689 c.p.), reato per il quale rischia ora un anno di arresto.

Tale violazione ha comportato anche una segnalazione amministrativa: se dovesse essere accertato che l’episodio non sia stato un “unicum”, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 689 del Codice Penale la conseguenza potrebbe essere la sospensione dell’attività. I controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Lanciano proseguiranno incessantemente per arginare tale fenomeno e prevenire comportamenti dannosi per i giovani.