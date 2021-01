LANCIANO, VERNA: “CITTA’ DIMENTICATA IN BILANCIO REGIONALE, CENTRODESTRA INCAPACE DI RAPPRESENTARCI”

LANCIANO – “Il bilancio appena approvato all’Emiciclo evidenzia due dati: la maggioranza che governa la Regione è miope e incapace di una visione di insieme sul territorio governato, e chi ha fatto incetta di voti nell’area frentana è incapace di tutelare gli interessi della città”.

Così, in una nota, Giacinto Verna, vicesindaco di Lanciano e coordinatore politico della lista civica Progetto Lanciano, boccia senza appello la giunta guidata dal presidente Marco Marsilio, “che a Lanciano ha riservato meno delle briciole”.

Al capoluogo frentano sono stati destinati, con un emendamento proposto dall’assessore leghista Nicola Campitelli, 50mila per la messa in sicurezza del commissariato: “Fa quasi sorridere l’esultanza degli esponenti locali del centrodestra per quella che sembra poco più di un’elemosina elargita alla fine della lunga discussione in consiglio – commenta Verna – su quella struttura stiamo già investendo cifre ben più considerevoli, con un primo lotto di lavori già realizzato e la progettazione dell’adeguamento sismico, mentre erano stati chiesti fondi molto più sostanziosi con un emendamento presentato dal consigliere Francesco Taglieri (M5S) per la messa in sicurezza del territorio cittadino dal dissesto idrogeologico. Una vera e propria emergenza, che stiamo affrontando dopo anni di trascuratezza – sottolinea il vicesindaco – ma che la Regione ha completamente dimenticato”.

“Certe scelte – continua Daniele Pagano, coordinatore cittadino di Progetto Lanciano – sono il frutto di una visione miope e dell’incapacità di avere una visione globale del territorio governato. Non ci si venga a dire che il problema è la mancanza di un rappresentante prettamente lancianese all’Emiciclo. Marsilio e la sua giunta sono stati eletti per governare una regione intera, nel rispetto delle esigenze dei territori e dell’importanza delle città: e chi governa l’Abruzzo non può ignorare quella di Lanciano, a prescindere dove sia nato o risieda”.

Verna ricorda inoltre che “nel recente passato, indipendentemente dal colore della giunta, e ugualmente senza consiglieri regionali strettamente lancianesi all’Emiciclo, comunque sono arrivate risorse sostanziose sulla città. Ad ogni modo ritengo giusto che, chi ha raccolto messe di voti in un determinato territorio, si spenda in maniera particolare per esso, purtroppo questo non è avvenuto con l’assessore regionale che due anni fa ha fatto incetta di preferenze in città. Tra l’altro, con un emendamento di un altro consigliere di minoranza, Silvio Paolucci del Pd, sono stati destinati a Lanciano circa 30mila euro”.

Interviene anche il gruppo consiliare di Progetto Lanciano, composto da Arturo Di Corinto, Gabriele Paolucci, Michele Ucci e Paola Zulli, oltre che dall’assessore alle Finanze Carlo Orecchioni: “Piuttosto che esultare per un’elemosina da 50mila euro – dichiara il capogruppo Di Corinto – gli esponenti locali del centrodestra dovrebbero casomai alzare la voce per chiedere a Campitelli, come a tutti i propri colleghi di partito, di rappresentare di più e meglio la città nella quale si sono prodigati per contribuire al successo elettorale di Marsilio”.

