LANCIANOFIERA: ESERCIZIO 2024 CHIUSO CON SEGNO POSITIVO, INCREMENTO DI 47MILA EURO

CHIETI – Si è chiuso con un incremento di oltre 47 mila euro rispetto all’anno precedente il conto consuntivo di Lancianofiera, il risultato d’esercizio attesta un utile di 147.502 euro, in netta crescita rispetto ai 100.076 euro del 2023, che testimonia il positivo percorso di rinnovamento intrapreso dal consorzio che ha sede a Lanciano (Chieti).

Il 2024 è stato anche un anno di investimenti che hanno riguardato lavori di riqualificazione straordinaria delle coperture dei padiglioni, sistemazione di alcune aree, e anche l’aumento degli stanziamenti per le manifestazioni fieristiche, che passano dai 21.837 euro del 2023 a 56.157 euro dell’anno successivo.

“Nelle scorse settimane l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2024 del Polo fieristico d’Abruzzo che mostra dati incoraggianti – ha detto il presidente Ombretta Mercurio nel corso di un incontro con i giornalisti – che premiano il progetto di rilancio intrapreso da febbraio 2024, data del mio insediamento – Numeri, gli attuali, che segnano una svolta concreta e mostrano i primi frutti di un lavoro corale – ha aggiunto il Mercurio durante la conferenza stampa – che ha l’obiettivo di condurre Lancianofiera sulla strada di un nuovo protagonismo, per un ente aperto al dialogo e alle collaborazioni e centrale per l’economia regionale”.

Per il 2025, dopo il successo della 63/a edizione della Fiera dell’Agricoltura, sono in preparazione altre iniziative. Dal 26 al 28 settembre c’è Attractive, prima edizione della fiera del turismo attrattivo e degli sport estremi, che avrà anche un fuori salone sulla costa dei Trabocchi, con iniziative sulle spiagge di Rocca San Giovanni e Fossacesia; mentre dal 23 al 25 ottobre è in programma la quarta edizione di Progress, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale. In cantiere anche, dal 3 al 6 ottobre, l’evento, alla sua prima edizione, Divabella, manifestazione esclusiva dedicata all’estetica, al benessere, alla cosmesi e alla cura del corpo, riservata agli operatori del settore.