LANCIANOFIERA: RATIFICATE DIMISSIONI DONATO DI CAMPLI, IN CORSA ALLE REGIONALI

LACIANO – Ratificate le dimissioni del presidente di Lancianofiera Donato Di Campli che lascia l’incarico dopo un anno di mandato perché in corsa alle prossime elezioni regionali.

È quanto stabilito nella riunione che si è tenuta oggi, venerdì 17 novembre, a Lanciano (Chieti) del CdA di Lancianofiera, composto da Alberto Paone e Bruno De Felice.

Ad assumere la guida del Polo fieristico d’Abruzzo è il vicepresidente ed avvocato lancianese Alberto Paone che porterà avanti i progetti avviati, fino a nuova nomina da parte del Comune di Lanciano.

“Proseguiremo con la programmazione delle attività fieristiche del 2024 che si apriranno a inizio marzo con Agroalimenta, terre d’Abruzzo e continueranno con la storica Fiera dell’Agricoltura, avendo sempre bene a mente le politiche di rilancio avviate in questi 12 mesi di lavoro. Presto – spiega i una nota il vicepresidente Alberto Paone – saremo in grado di presentare il piano di fattibilità per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 15 mila metri quadrati sui tetti dei padiglioni del Polo fieristico d’Abruzzo, che permetterà all’ente consortile di Lanciano di diventare una centrale di produzione di energia pulita di sei megawatt”.

Alla riunione del CdA ha preso parte anche l’avvocato Alfonso Frattura, nuovo sindaco unico di Lancianofiera. Il professionista è stato nominato con delibera dell’assemblea dei soci n.5 del 20.09.23 al termine delle procedure previste da apposito avviso pubblico ha l’obbligo di assistere alle riunioni dell’assemblea e del Consiglio di amministrazione e svolge funzioni di vigilanza e di revisione contabile.

Tra i prossimi imminenti appuntamenti di Lancianofiera, sabato 25 e domenica 26 novembre c’è AgroForum 5.0, la convention con agricoltori, associazioni di categoria e portatori di interesse pensata per ascoltare imprenditori agricoli, associazioni di produttori, aziende del settore, espositori e condividere, con i protagonisti della Fiera Nazionale dell’Agricoltura, novità e progetti, in vista della 62esima edizione della storica rassegna in programma dal 22 al 25 marzo 2024.