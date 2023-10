LANCIO DI SASSI DOPO AVEZZANO-SAMBENEDETTESE: 5 DASPO DEL QUESTORE AI TIFOSI MARCHIGIANI

AVEZZANO – Il 19 ottobre 2023 il Questore dell’Aquila, De Simone ha emesso cinque Daspo. L’emissione delle misure si è resa necessaria in quanto i destinatari hanno partecipato ai disordini verificatisi in Avezzano (AQ) lo scorso 24 settembre al termine dell’incontro di calcio Avezzano-Sambenedettese, valevole per il campionato di serie D.

In particolare durante i tafferugli sono stati lanciati sassi che hanno causato il ferimento di due agenti della polizia di stato ed il danneggiamento di un mezzo di servizio, venendo per questo denunciati all’autorità giudiziaria.

Dei cinque Daspo, disposti nei confronti dei tifosi della squadra ospite, 3 sono gravati da prescrizioni in quanto i destinatari erano già sottoposti ad analoga misura di prevenzione.