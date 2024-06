L’ANNUNCIO DEL CONSIGLIERE GATTI: “FONDI A MOLTI COMUNI DELLA PROVINCIA E A TERAMO PER IL PALASPORT”

TERAMO – “Sono lieto di comunicare che il presidente Marsilio, nella sua veste di vice commissario del governo per la ricostruzione post sisma 2016, ha emesso il decreto 5/2024 con cui ha provveduto ad adottare la rimodulazione del piano delle opere di cui all’ordinanza numero 120 del 2021 (danno da nevicate del gennaio 2017). Siamo passati da circa 34 milioni già definiti nel 2023 a 45,8 milioni di euro definiti e consolidati con il predetto decreto di due giorni fa”. Lo annuncia il consigliere regionale del centrodestra Paolo Gatti.

Le novità riguardano in particolare per la provincia di Teramo: • 1 milione al Comune di Campli per il dissesto di via del sole; • 1,4 milioni a Colledara per la rigenerazione del campo sportivo e 150.000 € per il ripristino di spazi pubblici e attrezzature ludiche; • 538.000 € al Comune di Cortino per la riparazione dei cimiteri comunali; • 575.000 € al Comune di Crognaleto per il ripristino di pavimentazioni, il consolidamento delle mura, interventi sul cimitero e sull’ex edificio scolastico; • 580.000 € per il Comune di Isola del Gran Sasso per la riparazione dell’ex scuola elementare e di capannoni agricoli; • 1,4 milioni al Comune di Montorio per ristrutturazioni urbanistiche, strade, illuminazione, marciapiedi, impianti sportivi ed ex scuola di Collevecchio; • Oltre 800.000 € al Comune di Valle Castellana per riparazioni e ripristino di strade ed edifici; • 2,1 milioni per la Provincia di Teramo e in particolare per le strade provinciali numero 32, 48/49 e 37.

“Infine, al Comune di Teramo giungeranno, con l’approvazione finale da parte del Commissario Guido Castelli, 402.000 € per il ripristino del palazzetto dello sport di Scapriano e, soprattutto, 1.250.000 € per la riqualificazione, sistemazione esterna e ripristino funzionale della sala ipogea e dei sottopassi lotti 2 e 3. Come è agevole riscontrare, soprattutto adesso che i fumi e le nebbie della campagna elettorale si sono diradati, la Regione e il suo Presidente, lavorano per l’intero territorio regionale e anche per la Provincia di Teramo complessivamente intesa, offrendo una interlocuzione aperta a prescindere dalle etichette partitiche e dai colori politici, nell’esclusivo interesse dei cittadini”.