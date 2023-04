L’ANNUNCIO DI D’ERAMO: “L’IMPRENDITORE LATTANZI HA SCELTO DI RIENTRARE NELLA LEGA”

L’AQUILA – “Antonio Lattanzi, stimato imprenditore, ha scelto di rientrare nella Lega e tutti noi lo raccogliamo a braccia aperte certi che assicurerà il massimo sforzo per per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questa è la dimostrazione che il nostro partito in continua crescita e fortemente attrattivo in grado di assicurare un buongoverno che affonda le sue radici nelle idee concrete e nell’ascolto del territorio”.

Così in una nota congiunta il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, del vice segretario regionale, Antonio Zennaro, e del coordinatore provinciale, Jwan Costantini.