LAVORO NERO: SERRATI CONTROLLI ANCHE A FERRAGOSTO

ROMA – Continua anche a ferragosto il contrasto al lavoro nero e insicuro. Le task force dell’Ispettorato con i Carabinieri del Nucleo tutela del Lavoro stanno eseguendo già dalla notte scorsa controlli su locali notturni, stabilimenti balneari, strutture ricettive, luoghi di eventi pubblici, esercizi commerciali, logistica, distribuzione. Impegnati ispettori del lavoro da Reggio Calabria a Belluno, in tutte le province (esclusa la Sicilia e il Trentino Alto Adige i cui ispettorati sono di competenza della Regione). Gli ispettori stanno verificando eventuali violazioni alle normative sul lavoro nero, sugli orari di lavoro, sulla sicurezza del lavoro. “Un ferragosto sicuro non è solo sulle strade ma anche sul lavoro. Nessuna tregua al lavoro nero e insicuro, in nessun giorno dell’anno- dichiara Bruno Giordano, magistrato e neo Direttore dell’Ispettorato – l’attività dell’Ispettorato non viene sospesa, non ci può essere spazio per i furbetti del lavoro nero, i diritti non vanno in vacanza, ovunque c’è lavoro ci deve essere sempre legalità e sicurezza”.