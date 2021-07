L’ANTOLOGIA DI SPOON RIVER A CEPAGATTI: PICCOLO TEATRO DELLO SCALO PRESENTA “LA COLLINA”

CEPAGATTI – Il prossimo 13 luglio alle 21.30 a Vallemare di Cepagatti (Pescara) in località Vallemagica dietro il Vallemare Center, La compagnia stabile del Piccolo Teatro dello Scalo e i Laboratori Actor&Drama presentano lo spettacolo La collina, di Giancamillo Marrone, libero adattamento da Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.

Questa raccolta di parte di epitaffi – raccontati in prima persona dai defunti – di un’immaginaria cittadina Usa, simbolo dei borghi di Petersburg e Lewistown, dove il poeta visse e risiedette anche il presidente Lincoln, nella regia e adattamento di Giancamillo Marrone ambientata su una vera collina prende forma teatrale in una modalità circolare, dove quest’anime appariranno dal nulla per poi intervallarsi nella loro declamazione.

“Dobbiamo però dire che alcuni dei personaggi, dei defunti, a cui Masters diede voce attraverso la sua penna, furono veramente esistiti, e vissero nei paesini di Lewistown e Petersburg, vicino a Springfield nell’Illinois. Infatti furono diverse le persone, che erano ancora vive, a sentirsi offese nell’accorgersi che le proprie storie di vita intima e pubblica erano state spiattellate lì, in bella vista, sotto forma di poesia, di prosa – spiega Marrone -. Ciò che contraddistingue i personaggi di Masters è che essendo per la maggior parte morti, non hanno più nulla da perdere e quindi possono “raccontarsi”, confessare con assoluta sincerità i loro peccati, le loro ambizioni, i propri amori, i propri “non detti”. E’ come se tutta la vecchia citta si scoprisse e uscisse da quel livello sommerso per poter finalmente scoperchiare tutto ciò che lo teneva nascosto in modo da poter far conoscere a tutti la propria verità. Ma qual è la verità e dove si trova? Tutto ciò ci riporta al solito dilemma pirandelliano delle maschere che in vita mettiamo e che invece forse da morti possiamo togliere”.