L’APPELLO DI SINSTRA ITALIANA AGLI AQUILANI: “RINUNCIAMO A PETARDI E FUOCHI DI ARTIFICIO”

L’AQUILA -“Iniziamo il nuovo anno respirando aria pulita”. Questo l’appello del Circolo Sinistra Italiana L’Aquila che invita i concittadini a rinunciare all’uso di petardi e fuochi artificiali durante tutto il periodo delle festività. Sarebbe a dir poco un grande segno di civiltà, di rispetto per gli animali domestici e selvatici, per l’incolumità pubblica, ed in ultimo, non meno importante, per l’ambiente, che paga un prezzo molto caro per l’inquinamento atmosferico provocato dall’utilizzo dei fuochi d’artificio.

“Il 1 Gennaio si assiste puntualmente ad una impennata dell’inquinamento dell’aria causato da elevati picchi in atmosfera, in particolare di polveri sottili (PM10). La tipologia degli inquinanti prodotti dagli scoppi è nociva per la salute e contiene tra l’altro valori non trascurabili di potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, manganese , rame , bromo, piombo”.

“La stima conservativa di Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) è che circa 60.000 involucri, pari a circa 3-6 tonnellate di botti e fuochi esplosi la notte di Capodanno rimangano nelle strade e nelle piazze delle nostre città. Si tratta peraltro di rifiuti difficili da differenziare perché composti per il 70% da cartone, plastica, legno o argilla ed il restante 30% da polvere pirotecnica (in massima parte nitrato di potassio, zolfo e carbone, con aggiunta di metalli pesanti, magnesio e rame). Dovremmo tutti cercare di essere più rispettosi degli altri e del mondo animale con il quale condividiamo il Pianeta. L’invito ai cittadini aquilani è quello di divertirsi in modo più intelligente e civile. Perché un divertimento in sintonia con l’ambiente e con gli animali è un gesto di rispetto verso la comunità delle persone”.