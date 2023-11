L’APPELLO DI UN’AQUILANA AGLI AMICI IN ITALIA E ALL’ESTERO, “SONO IN DIFFICOLTA, AIUTATEMI”

L’AQUILA – Nella vita di ogni persona ci sono momenti positivi e non. In questa seconda ipotesi per uscirne fuori si ha bisogno degli altri. È il caso di una aquilana, Isabella Di Carlo, residente a colle Sapone, la quale chiede aiuto ai suoi amici ma c’è un ostacolo da superare.

“Da alcune settimane”, dice, “ho perso il telefono con i numeri di queste persone e non so più come trovarle. Anche perché non si tratta solo di aquilani ma soprattutto di amici che vivono nella Marsica nel nord Italia ma anche negli Stati Uniti”.

“Si trattava di un gruppo di amici molto affiatato e solidale”, aggiunge, “al punto che avevamo fatto un patto per il quale il gruppo avrebbe aiutato chiunque di noi si fosse trovato in difficoltà per via dei problemi che nella vita sono spesso imprevedibili”. Il telefono per contatti: 339-2014718.