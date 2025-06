“L’APPENNINO CENTRALE. UNA STORIA DI COESISTENZA”: ALL’AQUILA LA PRESENTAZIONE DEL FILM

L’AQUILA – “Un bellissimo viaggio tra luoghi e ambienti suggestivi, fatto di incontri con chi crede molto che il ritorno della natura e la forza della coesistenza possano determinare un futuro migliore per le comunità umane e per la tutela dei nostri straordinari ecosistemi”.

Così, in una nota, Rewilding Apennines invita alla première del film “L’Appennino centrale. Una storia di coesistenza”, che si terrà all’Aquila il 4 luglio, alle 17, presso il prestigioso Centro Congressi “Luigi Zordan” dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Rewilding Europe supporta le iniziative rewilding in Appennino centrale e, nell’ambito di una serie di documentari dedicata alle aree rewilding in Europa, nel 2024 ha commissionato un film al regista francese Emmanuel Rondeau, vincitore di numerosi premi internazionali, al fine di mettere in luce con un linguaggio visivo potente, immagini vibranti e racconti delle persone che vivono in questo paesaggio l’intenso lavoro sulla coesistenza tra l’uomo e la fauna.

“La speranza è che un film come questo possa infondere fiducia e ispirazione anche in altre persone che amano l’Appennino centrale e che desiderano essere parte di un cambiamento culturale in cui l’equilibrio tra la natura e le persone sia un impegno concreto e quotidiano”, dichiara Mario Cipollone, team leader di Rewilding Apennines.