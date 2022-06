L’ACQUA DI SAN GIOVANNI E LE SUE PROPRIETÀ: PASSEGGIATA ERBORISTICA A GORIANO VALLI

L’AQUILA – Proseguono le attività della Piccola Accademia di conoscenze “Sentieri di erbe Vagabonde” nel borgo di Goriano Valli, in provincia dell’Aquila.

Prossimo appuntamento sabato 25 giugno dalle ore 9 alle ore 13 con un incontro dedicato all’Acqua di San Giovanni e alle sue preziose proprietà.

La prima tappa della mattina sarà all'”Atelier della creatività”, con colazione casereccia e visita alle creazioni artigiane dell’Associazione Il Bosco del Fauno.

A seguire la passeggiata guidata dall’erborista Anna Lisa Cantelmi e da Barbara Saturni, per entrare in contatto con la natura, ponendo l’attenzione su tutte quelle erbe il cui periodo di raccolta coincide con il solstizio d’estate e le celebrazioni di inizio raccolto, per restare sempre in connessione con i cicli vitali e le stagioni.

L’Acqua di San Giovanni è un prezioso preparato che mette insieme storia, folklore, religione e virtù di fiori e piante di giugno. Attraverso la ritualità del solstizio d’estate, prepareremo insieme la nostra acqua di San Giovanni dalle prodigiose virtù e impareremo ad usarla.

Per info e prenotazioni:

Ass. Il Bosco del Fauno:3897845232