L’AQUILA: INSEGUE LA SUA EX E LA PRENDE A BOTTE IN STRADA, L’UOMO FERMATO DAI CARABINIERI

L’AQUILA – Non si arrestano gli episodi di gravi violenze contro le donne. Stavolta al centro della vicenda un fatto insolito per la dinamica avvenuto ieri pomeriggio. Un aquilano di 45 anni, dopo averla notata in strada, ha inseguito, raggiunto e malmenato la sua ex. Si è trattato di una aggressione, come riporta il Centro, avvenuta davanti a dei passanti in via Caduti di via Fani.

Qualcuno, per sua fortuna, ha chiamato i carabinieri e l’arrivo dei militari è servito a evitare altre botte alla donna e a fermare l’uomo. La donna, secondo quanto si è appreso, ha rifiutato il ricovero al San Salvatore ma ha comunque riportato delle ferite.

Sarà ora il magistrato a valutare la posizione della persona accusata cui è stato sequestrato il cellulare soprattutto per verificare se ci sono stati contatti o comunque delle minacce prima dell’aggressione. L’attenzione della Procura su casi di questo genere è sempre molto alta.