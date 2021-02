L’AQUILA: CHIUSE INDAGINI SU MORTE 26ENNE, CONFERMATO GESTO VOLONTARIO. SABATO I FUNERALI

L’AQUILA – Chiuse le indagini sulla morte di Gloria Ioannucci, la 26enne trovata senza vita ieri nella sua abitazione di via Monte Terminillo all’Aquila.

Non è stato necessario disporre l’autopsia in quanto è stata confermata l’ipotesi del gesto volontario le cui ragioni sarebbero contenute in un bigliettino lasciato dalla stessa ragazza. I funerali si terranno sabato 13 febbraio alle 15, nella chiesa di Santo Stefano al Monte, a Pizzoli.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità aquilana che in queste ore si stringe intorno alla famiglia, molto stimata e conosciuta in città, tanti i messaggi di cordoglio sui social.

Download in PDF©