L’AQUILA: 1,2 MILIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE CIMITERI E NUOVO PROGETTO A BAGNO

L’AQUILA – Via libera dalla giunta comunale allo stanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro per opere all’interno del cimitero dell’Aquila.

Di questi 800mila euro saranno destinati a interventi di manutenzione e ristrutturazione all’interno del Monumentale dell’Aquila, precisamente sull’edificio 1992, mentre la cifra rimanente sarà indirizzata per lavori su alcuni loculari (contrassegnati con le lettere A-C e K).

Ulteriori 53mila euro, inoltre, saranno impiegati per opere di manutenzione nel loculario del cimitero nella frazione di Sassa.

“Per Bagno – spiega in una nota l’assessore con delega ai Servizi cimiteriali, Fabrizio Taranta – l’esecutivo ha espresso parere favorevole, nei giorni scorsi, anche sul Piano di fattibilità tecnico economica (Pfte) per un nuovo loculario da 465mila euro”.

L’assessore ha poi reso note le cifre impegnate nel 2024 dall’amministrazione sull’edilizia cimiteriale: “180mila euro di manutenzione straordinaria con lavori che hanno interessato i cimiteri di Filetto e Monticchio, il loculario di Camarda e il Monumentale dell’Aquila, dove abbiamo anche realizzato 120 nuovi loculi e 60 nicchie per ossa per una spesa di 270mila euro. Sono conclusi, invece, gli interventi al cimitero di Paganica, dove abbiamo impiegato 350mila euro per 240 nuovi loculi e 60 nicchie, e in quello di Santa Rufina di Roio per una spesa di 540mila euro per 250 nuovi loculi e viabilità interna”.

“Si conferma – conclude l’assessore – il grande impegno dell’amministrazione sia nella gestione dei servici cimiteriali, condotta da Asm, sia per la fruizione dei cimiteri dell’intero territorio comunale con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Solo qualche giorno fa, inoltre, è stata attivata l’applicazione ‘Aldilapp” che permette di localizzare le sepolture all’interno dei cimiteri”.