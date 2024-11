L’AQUILA: 13 DOSI DI COCA IN AUTO, PRESO 20ENNE AL CASE DI COPPITO, DOPO AGGRESSIONE A CARABINIERE

L’AQUILA – Aveva in auto13 dosi di cocaina pronte allo spaccio e quasi 700 euro in contanti: il 20enne è stato arrestato ieri sera nei pressi del progetto C.a.s.e. di “Coppito 3”.

È sera inoltrata quando una pattuglia della radiomobile, impegnata nei controlli delle zone periferiche della città, nate come New Town immediatamente dopo il sisma 2009, ha notato un’auto scura aggirarsi nel parcheggio sottostante una delle “piastre” del progetto C.A.S.E..

Alla guida dell’utilitaria un ragazzo che con il luogo del controllo non ha nessun legame apparente.

I carabinieri hanno deciso di controllarlo, ma il giovane ha spalancato lo sportello e ha colpito il caposervizio. A questo punto, ha tentato di sottrarsi all’identificazione scagliandosi contro entrambi i militari intervenuti, ma è stato viene immediatamente bloccato.

Il comportamento dell’uomo ha giustificato la perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di ritrovare indosso al 20enne alcuni grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi pronte allo spaccio. La droga è stata sequestrata così come i circa 700 euro in contanti rinvenuti e ritenuti provento della presunta attività di spaccio contestata nell’immediatezza.

Si conclude in camera di sicurezza l’avventura del giovane, arrestato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e per resistenza a un pubblico ufficiale. Attenderà l’udienza di convalida richiesta dal P.M. di turno presso la Procura del capoluogo.