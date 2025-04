L’AQUILA: 130 PROFESSIONISTI FORMATI DA I PARRUCCHIERI ACADEMY, “OPPORTUNITA’ LAVORO PER I GIOVANI”

L’AQUILA – Una scuola professionale che ha già formato oltre 130 parrucchieri, molti dei quali lavorano stabilmente nel settore e che hanno già aperto 24 saloni, creando a loro volta occupazione, oppure operando come liberi professionisti in affitto poltrona, o come dipendenti.

In un contesto in cui per molti giovani abruzzesi trovare un lavoro stabile significa guardare altrove, I Parrucchieri Academy, scuola professionale aquilana fondata nel 2008 da Alessandro Conversi, offre un percorso formativo con una percentuale di occupabilità di circa il 70%.

“Il nostro obiettivo non è formare solo tecnici, ma veri professionisti – spiega Conversi – Chi entra in Academy con passione, esce con una professione concreta e già avviata”.

Una realtà nata all’Aquila, che ha superato lo stop forzato del sisma nel 2009, e che oggi rappresenta una concreta opportunità per chi vuole restare sul territorio e costruirsi un mestiere.

“Abbiamo scelto una formula di frequenza concentrata in due giorni a settimana – il lunedì e il martedì – proprio per permettere ai nostri studenti di poter lavorare – aggiunge Conversi – Questo consente loro non solo di apprendere più velocemente, ma di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro già durante il percorso formativo”.

Al termine del triennio, gli studenti conseguono la qualifica NVQ Level 3 in Hairdressing, un diploma riconosciuto a livello mondiale e rilasciato dal VTCT – Vocational Training Charitable Trust, ente britannico accreditato dal 1962, specializzato nella formazione professionale nei settori hair, beauty e wellness.

“È una qualifica che parla il linguaggio del lavoro – sottolinea – e rappresenta uno standard di eccellenza nel settore, riconosciuto in tutta Europa e nel mondo”.

L’Academy adotta gli standard Habia del Regno Unito, che definiscono le competenze professionali nei settori dell’hairdressing e del barbering. Il percorso didattico prevede lezioni teoriche, attività pratiche su testine e modelli reali, esercitazioni step-by-step e test di verifica.

“Non si tratta solo di tagliare e colorare – aggiunge il fondatore – ma di costruire competenze vere. Diamo ai nostri allievi una mappa chiara, strumenti professionali, metodo e visione”.

“Nel panorama locale della formazione, dove spesso i giovani faticano a trovare un punto d’ingresso nel mondo del lavoro, I Parrucchieri Academy si conferma un’esperienza formativa che unisce flessibilità, competenza e reale sbocco professionale”, conclude.

Qui il link al sito: http://www.iparrucchieriacademy.it/diventaparrucchiere.aspx