L’AQUILA – È arrivato in pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco al polpaccio raccontando che qualcuno, per cause ancora sconosciute, poco prima gli aveva sparato da un’auto.

La vittima è un ragazzo di 14 anni che oggi pomeriggio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, dove è stato accompagnato dalla madre.

Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’episodio, ancora tutto da chiarire, si è verificato a Cese di Preturo.

Secondo le prime informazioni, riporta il Tgr, intorno alle 18, il 14enne stava giocando vicino casa con altri due ragazzini quando una Audi nera li avrebbe affiancati esplodendo un colpo di pistola.

È stata diramata una nota di ricerca della vettura, mentre al momento non si conoscono né gli esecutori, né il movente.

Sull’episodio e sulla versione fornita dal ragazzo sono in corso indagini da parte della polizia.