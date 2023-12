L’AQUILA: 15ENNE IN COMA ETILICO, TRASPORTATO IN OSPEDALE

L’AQUILA – Momenti di apprensione nel giorno dell’aperitivo della Vigilia all’Aquila, dove un 15enne in coma etilico è stato soccorso dall’ambulanza del 118 in via Verdi.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale “San Salvatore” dove è attualmente ricoverato.

Sulle sue condizioni non sono stati forniti ulteriori dettagli.

In migliaia oggi si sono riversati nelle strade del centro per l’attesa ricorrenza: qui, proprio per evitare incidenti e situazioni di pericolo, l’Amministrazione comunale ha disposto maggiori controlli e numerose pattuglie.