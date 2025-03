L’AQUILA 1927 CONQUISTA IL DERBY, CON L’AVEZZANO FINISCE 5-1: DE FEUDIS, “CONTINUIAMO A CREDERCI”

L’AQUILA – L’Aquila 1927 risponde sonoramente agli ultimi risultati opachi, siglando una “manita” all’Avezzano.

Gli aquilani, dopo esser stati raggiunti dal gol di Konate, buttano il cuore oltre l’ostacolo, giocando una delle migliori partite della stagione ed imponendosi, infine, per 5-1.

Inizio deciso dei rossoblù con Giampaolo protagonista già al 8’ con una conclusione potente sulla quale Cultraro interviene in maniera scomposta, ma efficace.

Soltanto quattro minuti più tardi gli uomini di De Feudis si portano meritatamente in vantaggio: rete di Persano che, lanciato in profondità, vince il duello fisico per poi portarsi il pallone sul destro e siglare l’1-0.

Sono ancora gli aquilani a premere creando due grandi occasioni in un giro di lancette: dapprima Giampaolo conclude a giro ma l’estremo difensore ospite respinge, è poi Barberini a sfiorare il raddoppio con un colpo al volo dal limite che sorvola la traversa per centimetri.

Proprio quando l’inerzia sembrava pendere fortemente per i padroni di casa, l’Avezzano fa tremare i locali: piazzato di Selvaggio che si stampa sul palo, rimbalzando poi pericolosamente sulla schiena di Michielin che si salva anche grazie ad una buona dose di fortuna.

Al 32′ è ancora uno straripante Giampaolo ad andarsene di forza per poi servire un assist d’oro per Persano, Cultraro però si supera, neutralizzando la conclusione a botta sicura dell’attaccante.

Una prima frazione ricca di occasioni si conclude con i rossoblù in vantaggio per 1-0.

L’inizio ripresa vede l’immediato pareggio dei marsicani: al 48’ Konate è il più lesto di tutti a leggere il rimbalzo di un lancio profondo, anticipando Michielin quel tanto che basta per battere a rete.

Dopo l’1-1 seguono minuti senza respiro: sull’asse Persano-Giampaolo, il numero 21 spreca da buona posizione stampando sulla traversa. Sul contropiede successivo è Konate a rendersi pericoloso con una staffilata allontanata dal portiere rossoblù.

Pozatzidis al 58’ fallisce clamorosamente l’occasione per portare in vantaggio i suoi, lisciando goffamente il tocco sotto porta.

Passano pochi secondi ed è L’Aquila 1927 a capitalizzare: capitan Brunetti svetta da corner, insaccando il nuovo vantaggio.

Al 69’ i locali, dopo un’ottima azione corale, trovano il tris con Banegas che nel cuore dell’area trafigge l’Avezzano con un piazzato letale.

I rossoblù galvanizzati calano il poker al 74’: sugli sviluppi di un calcio di punizione Persano impatta di testa, realizzando il 4-1.

È Giampaolo al 80’ a siglare la “manita” con un piattone piattone che da un bacio al palo per poi finire in gol.

Vengono assegnati 5 minuti di recupero, ma il risultato per L’Aquila 1927 è già ben al sicuro, termina 5-1 l’incontro con l’Avezzano.

QUI LA CONFERENZA STAMPA POST PARTITA DI MISTER DE FEUDIS: “CONTINUIAMO A CREDERCI”

L’AQUILA 1927 – AVEZZANO CALCIO: 5-1

RETI: 12’ Persano, 47’ Konate, 59’ Brunetti, 69’ Banegas, 74’ Persano, 80’ Giampaolo

L’AQUILA 1927: Michielin, Gueli (86’ Savor), Alessandretti, Brunetti (83’ Scognamiglio), Di Santo, Del Pinto (71’ Maglione), Barberini, Misuraca, Banegas (83’ Russo), Persano (76’ Belloni), Giampaolo

ALL: De Feudis Michele

AVEZZANO: Cultraro, Ferrandino (83’ Pensalfini), Barbetta (46’ Pozatzidis), Selvaggio (83’ Lapenna), Konate, Mascella, Allessi, Ferrari (73’ Capitanio), Senese, Bassini, Cannavaro (69’ Gorobsov)

ALL: Pagliarini Mirko