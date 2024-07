L’AQUILA 1927 E GROTTE DI STIFFE: “IL PIPISTRELLO HA IL CUORE ROSSOBLU”, PRESENTATA PARTNERSHIP

L’AQUILA – “Il pipistrello ha il cuore rossoblu”: la mascotte delle Grotte di Stiffe suggella il patto con la squadra L’Aquila 1927.

Il pipistrello delle Grotte di Stiffe sul materiale sportivo dell’Aquila 1927, nel corner dello store di Corso Vittorio Emanuele e allo stadio, il settore giovanile che si allenerà nel nuovo impianto sportivo di San Demetrio ne’ Vestini e tante altre collaborazioni in corso d’opera hanno suggellato la nascita della partnership tra le Grotte di Stiffe e L’Aquila 1927 presentata oggi.

All’incontro, moderato dalla giornalista e componente del Corecom Abruzzo Roberta Galeotti, erano presenti: Giovanni Cappelli, amministratore unico ATC Grotte di Stiffe, Victor Casulli, direttore dell’ATC Grotte di Stiffe, Antonio Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Goffredo Juchich, amministratore unico L’Aquila 1927, Massimiliano Barberio, dirigente L’Aquila 1927, Pasquale Ciammetti, dirigente L’Aquila 1927, Ersilia Lancia, assessore comune dell’Aquila e Roberto Santangelo, assessore Regione Abruzzo e presidente del Consiglio comunale dell’Aquila.

Le due realtà, entrambe con una forte vocazione popolare e territoriale, danno vita così a un progetto che porterà il Pipistrello, simbolo delle Grotte di Stiffe, sul materiale sportivo della squadra e all’interno dello stadio, dove ci sarà un corner dedicato al sito naturalistico del Comune di San Demetrio ne’ Vestini.

Durante l’anno, inoltre, si studieranno ulteriori iniziative per coinvolgere nella nuova partnership sia la Prima squadra che i settori giovanili e le famiglie.

Nella nuova collaborazione entra a pieno titolo anche il Comune di San Demetrio ne’ Vestini, che ha messo a disposizione dell’Academy L’Aquila 1927 e del settore giovanile il complesso sportivo comunale appena riqualificato.

“La collaborazione iniziata con L’Aquila 1927 l’anno scorso – ha dichiarato l’amministratore unico dell’ATC Giovanni Cappelli – continuerà, siamo contenti che abbiano accettato la nostra collaborazione e la proposta. Saremo presenti allo stadio, sulle maglie della squadra e al centro della città dell’Aquila. Questa è la sinergia che volevamo!”.

“Noi spostiamo l’asticella sempre più in alto, – ha aggiunto il direttore del sito naturalistico, Victor Casulli – non tanto numerica, quanto qualitativa. Valorizziamo un bene preziosissimo, un bene ambientale che va custodito per le prossime generazioni”.

Soddisfatto anche il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo: “Sarà una collaborazione virtuosa, per la città e per il territorio in cui Grotte di Stiffe entrano in contatto diretto anche con lo sport”.

“Oggi si mettono insieme due bellissime realtà del nostro territorio – ha quindi sottolineato il presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Roberto Santangelo – questo è il giusto percorso di valorizzazione che mette insieme un’eccellenza naturale e una sportiva che, insieme, regalano un valore aggiunto. Come Regione non possiamo che plaudire a questo modus operandi”.

“Non potevamo non esserci – ha dichiarato l’assessore Ersilia Lancia – la squadra della gente e le Grotte di Stiffe si uniscono in un potente e caloroso abbraccio, pronti a scrivere un racconto autentico, finalizzato a valorizzare ancora di più il territorio”.

Per L’Aquila 1927, l’amministratore unico Goffredo Juchich: “La squadra della gente si apre al territorio con un’altra bella iniziativa, un modo per dare ai nostri tifosi la possibilità scoprire una parte del territorio aquilano, una eccellenza mondiale”.

Per la società sportiva presenti anche il consigliere Massimiliano Barberio e il dirigente Pasquale Ciammetti. “Siamo al fianco di tutti coloro che portano belle iniziative per alimentare un’economia circolare fatta non solo di soldi, ma anche di sentimenti”, ha detto Ciammetti. “L’Aquila 1927 diventa esempio virtuoso – ha concluso Barberio – di quanto sia importante fare rete insieme. Siamo guidati dalla passione che nasce dal calcio e dall’amore viscerale per il nostro territorio”.