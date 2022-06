L’AQUILA 1927, ISWEB AVEZZANO E RUGBY L’AQUILA: OGGI TRE MATCH CRUCIALI PER CALCIO E PALLA OVALE

L’AQUILA: Giornata cruciale e al cardiopalma per il calcio e il rugby di L’Aquila e provincia.

Nel campionato di eccellenza di calcio, L’Aquila 1927 torna in campo oggi alle 15.3o per continuare la corsa verso la serie D, con il ritorno dei play off contro il Taloro Gavoi, squadra sarda che L’Aquila ha sconfitto per 3 a 1 all’andata Per i ragazzi di mister Sergio Lo Re, in palio c’è l’accesso alla finale, sempre andata e ritorno, contro una tra Taggia, squadra ligure, e Chisola, compagine piemontese. previste centinaia di sostenitori allo stadio.

Passando al rugby: ultimi ottanta minuti per il girone 4 di serie B, con l’Isweb Avezzano che allo stadio Angelo Trombetta affronta alle 15,30 la Primavera, già qualificata. Una vittoria per la compagine avezzanese, assicurerebbe il secondo posto, che potrebbe valere il ripescaggio in serie A, tendendo a debita distanza il Villa Pamphili che invece giocherà il derby con Us Roma.

Giornata cruciale in serie C anche per la Rugby L’Aquila, che alle 17.30 scende in campo a Salerno contro l’Arechi, per la partita di andata della finale del girone 6 di play off della serie C, che vale la promozione in serie B, e con ritorno previsto allo stadio Tommaso Fattori domenica 12 giugno.

La partita sarà trasmessa in diretta come sempre sulla pagina facebook di Rugby L’Aquila. Ma sono tanti i sostenitori aquilani arrivati a Salerno per sostenere i neroverdi, anche grazie a bordo dell’autobus messo a disposizione della società.