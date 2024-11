L’AQUILA 1927: MICHELE DE FEUDIS E’ IL NUOVO ALLENATORE

L’AQUILA – L’Aquila 1927 comunica di aver affidato la conduzione della prima squadra a Michele De Feudis, che domani dirigerà il primo allenamento.

Una decisione arrivata a seguito delle dimissioni, domenica scorsa, di mister Giovanni Pagliari, dopo la sconfitta in casa con la Forsempronese per 2 a 3.

De Feudis, classe 1971, ha avuto una carriera importante da calciatore tra Serie B e Serie C, è stato per quattro stagioni vice-allenatore della Valle del Giovenco, contribuendo al doppio salto dalla Serie D alla Lega Pro 1ª Divisione.

Tra le altre esperienze di rilievo, ha guidato la Berretti Nazionale del Giulianova e gli Allievi Nazionali di Siena e Pescara ed è stato vice allenatore del Teramo in Lega Pro.

Il suo è un ritorno all’Aquila, dove aveva già lavorato in passato come vice allenatore e, per un breve periodo, anche come responsabile della prima squadra.

“La scelta – si legge in una nota – è stata profondamente ragionata e ponderata: De Feudis rappresenta una soluzione di primissimo livello, la più funzionale al progetto tecnico e sportivo per la sua grande competenza in materia calcistica e per la peculiare conoscenza del gruppo e dell’ambiente rossoblù”.

“La società è fermamente intenzionata a riprendere il cammino nella maniera migliore possibile, in linea con gli ambiziosi obiettivi prefissati all’inizio della stagione, come sempre accaduto negli anni dell’attuale gestione. Per questa ragione opererà sempre scelte di primo livello e non lesinerà alcuno sforzo qualora ciò si dovesse rendere necessario alla causa”, conclude la nota.