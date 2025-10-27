L’AQUILA 1927: MICHELE FUCILI NUOVO ALLENATORE

L’AQUILA – L’Aquila 1927 rende noto di aver raggiunto l’accordo per la conduzione tecnica della Prima Squadra con Michele Fucili.
La decisione è arrivata dopo l’esonero di Sandro Pochesci, a seguito della pesante sconfitta ieri a Sora, partita terminata 4-1.
Questo il laconico comunicato della società: “L’Aquila 1927 comunica di aver sollevato dal proprio incarico l’allenatore. Al tecnico il ringraziamento per la professionalità profusa e l’augurio delle migliori fortune professionali”, si legge in una nota del club.
L’allenatore marchigiano, classe 1972, arriva nel capoluogo dopo un quadriennio di alto profilo con il Fossombrone, condotto dall’Eccellenza fino alla finale playoff di Serie D del Girone F della passata stagione.
Il tecnico svolgerà la prima seduta d’allenamento già nella mattinata di domani e sarà presentato ufficialmente alle h16 presso la sala stampa dello Stadio Gran Sasso d’Italia.
“Il club – si legge in una nota – rivolge a Michele un grosso benvenuto e un caloroso in bocca al lupo”.
