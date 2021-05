L’AQUILA 1927: MISTER CAPPELLACCI SI DIMETTE, AL SUO POSTO RUBEN DARIO BOLZAN

L’AQUILA – Roberto Cappellacci non è più l’allenatore dell’Aquila 1927, attualmente seconda in classifica nel campionato regionale di Eccellenza a due punti dal Chieti capolista. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra per la stagione 2020-2021 è Ruben Dario Bolzan.

A renderlo noto è il sodalizio rossoblù.

Tecnico argentino classe 1975, che in passato ha militato da calciatore con il sodalizio, alla prima esperienza in panchina ha trionfato nel campionato di Eccellenza marchigiano con la Folgore Montegranaro (2014-2015). Nelle due stagioni seguenti ha raggiunto altrettante salvezze in Serie D con il Castelfidardo, prima di approdare nello staff tecnico del Parma Primavera (2017-2018) in qualità di vice-allenatore. Tornato in Serie D nella successiva annata, ha condotto il Real Giulianova alla salvezza, prima di accettare nella passata stagione l’incarico dell’Unipomezia in Eccellenza laziale prima dello stop dei campionati per via dell’emergenza sanitaria.

Il trainer classe 1975 dirigerà la prima seduta di allenamento questo pomeriggio e sarà coadiuvato da Augusto Scarsella che ricoprirà l’incarico di vice-allenatore. Restano confermati nello staff tecnico Giancarlo Petrocco in qualità di preparatore dei portieri, Maurizio Bilanzola in qualità di collaboratore e Daniele Galeota ed Eugenio Morsani nello staff sanitario.

In una nota la società aveva spiegato che “il tecnico Roberto Cappellacci ha rassegnato, in data odierna, le sue dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia il tecnico tortoretano per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune in campo professionale ed umano, riconoscendo l’indiscusso merito nell’estate 2019 di aver dato fiducia ad una società rilevata, gestita e finanziata dai tifosi, portando, come da programma, il sodalizio rossoblù dalla Prima Categoria sino a giocarsi la promozione in Serie D nell’arco di tre anni. Contestualmente, lascia lo staff rossoblù anche l’allenatore in seconda Andrea Sciarra, al quale vanno i ringraziamenti e gli auspici migliori per il futuro da parte del sodalizio aquilano”.