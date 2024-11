L’AQUILA 1927: PRIMO SPONSOR DAY, SERATA ESCLUSIVA PER I PARTNER ROSSOBLU’

L’AQUILA – Una serata esclusiva, con ospiti d’eccezione, dedicata a tutti i partner che hanno scelto di sostenere un progetto sportivo e sociale divenuto ormai un modello di riferimento nazionale.

Giovedì 28 novembre, alle 20, al ristorante “Magione Papale”, si terrà il primo “Sponsor Day” dell’Aquila 1927, “un evento – si legge in una nota – che ha l’obiettivo di ringraziare tutti coloro che si sono avvicinati al club, condividendone obiettivi e mission, di rafforzare le relazioni e lo spirito di appartenenza e di rendere note le strategie a medio e lungo termine e le possibili ricadute positive sulla comunità”.

“Un momento di confronto e scambio di idee, ma anche un modo per stare insieme, in allegria e gustando le specialità della buona cucina, per consolidare le partnership”.

“Siamo convinti che insieme possiamo costruire un club più forte attraverso l’inclusione, la sostenibilità e la passione popolare, valori che fin dall’inizio hanno accompagnato il nostro percorso e che continueranno a guidare scelte, progetti e strategie”, conclude la nota.