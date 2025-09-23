L’AQUILA 1927-RECANATESE: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELL’AREA DELLO STADIO

L’AQUILA – In vista della partita della di calcio tra L’Aquila 1927 e Recanatese, in programma domani, 24 settembre alle ore 18, allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia il Comando di Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con cui vengono disposte delle modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata dall’evento sportivo.
In particolare, il provvedimento prevede l’istituzione in:
Piazzale G. P. Cardone, del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri dalle ore 16.00 alle ore 21.00, con soppressione delle fermate bus a servizio di AMA S.p.A. e di TUA S.p.A. La sosta su tale area sarà consentita ai veicoli della tifoseria ospite;
Via Cencioni, del divieto di transito veicolare dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
