L’AQUILA 1927: SI DIMETTE MISTER PAGLIARI

L’AQUILA – Si dimette mister Giovanni Pagliari, alla guida tecnica della Prima squadra L’Aquila 1927 da agosto, una decisione maturata nel pomeriggio dopo la sconfitta in casa con la Forsempronese per 2 a 3.

Tecnico classe 1961, Pagliari era tornato nel Capoluogo d’Abruzzo dopo i sedici mesi in rossoblù a cavallo tra il 2013 ed il 2014 in cui aveva ottenuto dapprima la promozione, ed in seguito un quinto posto in Serie C1, andando a disputare i play off per la B, persi contro il Pisa. Era subentrato al dimissionario Roberto Cappellacci.

“Il club – si legge in una nota -, accettando le dimissioni, ringrazia il tecnico per il lavoro portato avanti in questi mesi con passione e dedizione e gli augura le migliori fortune, umane e professionali. Il club profonderà ogni sforzo con l’intento di riprendere al più presto un cammino in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione”.

“Nel più breve tempo possibile verrà comunicato il nome del nuovo allenatore. Domani la squadra si allenerà in vista del turno di Coppa Italia previsto per mercoledì. La seduta sarà diretta dal vice allenatore Gabriele Baldassarri”.

La notizia era stata anticipata in conferenza stampa dopo la partita dal direttore generale Simone Bernardini che a tal proposito ha espresso il proprio rammarico per questa decisione.