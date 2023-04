L’AQUILA, 20 ANNI DI BANCA DEGLI OCCHI. GENITTI: “INCREMENTARE DONAZIONI CORNEE E TESSUTI”

L’AQUILA – “In questi venti anni di attività della Banca degli occhi dell’Aquila abbiamo effettuato centinaia di trapianti di cornee e processato oltre 3.000 tessuti. Un numero importante, ma si può e deve fare sempre di più. E ciò presuppone da una parte investimenti adeguati, in primis per le risorse umane, a cominciare dai medici giovani che si specializzino sulle nuove tecniche, dall’altro occorre favorire in ogni modo le donazioni, sensibilizzando la popolazione”.

Sono solo alcuni dei temi, illustrati dal dottor Germano Genitti, primario del reparto di oculistica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e consigliere della società italiana Banche degli Occhi, che saranno al centro del convegno di portata nazionale ‘Banca degli occhi di L’Aquila, centro di riferimento regionale, 20 anni di attività. Cornea, dalla donazione al trapianto’, in programma all’Aquila venerdì 28 aprile, presso la Dimora del Baco, località Centi Colella, a partire dalle 8.45.

L’iniziativa, promossa in sinergia con la Asl 01, intende celebrare il ventennale della costituzione della Banca degli occhi dell’Aquila, diretta dallo stesso Germano Genitti, centro di riferimento regionale per Abruzzo e Molise e punta di eccellenza anche nel panorama nazionale, e per l’occasione interverranno specialisti di prestigio a livello italiano e internazionale: tra gli altri, il presidente nazionale della società Banche degli occhi, Diego Ponzin, il direttore del centro nazionale trapianti, Massimo Cardillo e il professor Emilio Balestrazzi, per molti anni direttore della clinica oculistica dell’Aquila, che ha dato vita, nel tempo, a una scuola che ha formato professionisti di grande valore che oggi lavorano nelle diverse regioni italiane.

“Il convegno – spiega Genitti – è senz’altro un’occasione per tracciare un bilancio di questi venti anni di attività, e per fare il punto, grazie alla partecipazione di massimi esperti in materia, sui passi da gigante compiuti nell’ambito delle tecniche chirurgiche e para-chirurgiche, della diagnostica e della prevenzione. Oggi ad esempio siamo riusciti a superare il trapianto ‘a tutto spessore’, e nel reparto di chirurgia micro-oculare dell’ospedale aquilano, adottiamo tecniche all’avanguardia, come il cross linking corneale e cheratoplastica lamellare”.

Occorre però, sottolinea Genitti, “favorire l’incremento delle donazioni di tessuti e cornee, con campagne di sensibilizzazione efficaci. Le donazioni sono sempre difficili da ottenere soprattutto nel Centro e Sud d’Italia, e in una regione, come l’Abruzzo, di solo 1,3 milioni di abitanti. In Italia si effettuano 6mila trapianti l’anno, con un indice di donazioni che è il più alto d’Europa, ma non dobbiamo accontentarci, il fabbisogno ottimale in realtà non è ancora coperto”.

Nelle prime due sessioni del convegno, dalle ore 9,15 alle ore 11.15, prenderanno la parola Germano Genitti (Banca Occhi 20 anni di attività), Diego Ponzin (Costi e benefici relative all’attività di eyebanking), Maria Teresa Vicentini (Requisiti di qualità e sicurezza di una banca degli occhi), Cosimo Mazzotta (Crosslinking e cheratocono: a che punto siamo e prospettive di miglioramenti), Miguel Rechichi (Chirurgia combinata nella gestione della cornea irregolare), Leopoldo Spadea (Tecniche di cheratoplastica lamellare nel cheratocono), Cristina Bovone (DSAEK o DMEK nella distrofia endoteliale di Fuch’s).

Nella terza sessione, dalle ore 11.45 alle 12.45, sono previsti gli interventi di Luigi Mosca (Cataratta nel trapianto di cornea), Angelo Balestrazzi (Gestione del glaucoma nel paziente trapiantato), M. Marullo e A. Di Maggio (Video DSAEK), Leonardo Mastropasqua, ( Slak-tecniche innovative in chirurgia lasercorneale)

La quarta sessione, dalle ore 14.45 alle 16.3o, prevede gli interventi di Luigi Marino (Up-Date occhio secco), Stefano Baiocchi (Topografia e tomografia corneale), Cataldo Russo (Scompenso endoteliale: cosa fare?), Mario Nubile (Indicazioni attuali della PK), Romina Fasciani (Membrana amniotica: un aiuto efficace per la superficie oculare e la cornea).