L’AQUILA 2026: COMUNE E PROVINCIA INSIEME PER RAFFORZARE SISTEMA CULTURALE DEL TERRITORIO

L’AQUILA – Si rafforza la collaborazione tra il Comune e la Provincia dell’Aquila in vista di L’Aquila 2026 – Capitale Italiana della Cultura.

La Giunta comunale ha approvato un Protocollo d’intesa della durata di tre anni che formalizza un impegno condiviso volto a potenziare il sistema complessivo dell’offerta culturale sull’intero territorio provinciale.

L’accordo – si legge in una nota – si inserisce nel percorso tracciato dal dossier di candidatura di L’Aquila 2026, fondato sulla cooperazione tra territori e sulla costruzione di reti integrate di intervento, con l’obiettivo di valorizzare la cultura come leva strategica di sviluppo economico, sociale e occupazionale.

Attraverso il Protocollo, Comune e Provincia intendono sostenere progettualità innovative in ambito culturale e turistico, capaci di fare uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per ampliare l’accessibilità, favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni e migliorare la fruizione dei contenuti culturali.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a lasciare un’eredità duratura sul territorio, così come alla promozione di iniziative coordinate in grado di rafforzare il settore turistico, anche attraverso strategie mirate alla destagionalizzazione delle presenze.

“Ringrazio il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per la sensibilità dimostrata nel cogliere appieno la straordinaria opportunità rappresentata dal riconoscimento di L’Aquila 2026 Capitale Italiana della Cultura”, dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Un percorso che consentirà di rafforzare il sistema di produzione e di offerta culturale dell’intero territorio provinciale, coinvolgendo il tessuto associativo locale e valorizzando il nostro patrimonio artistico, culturale e turistico. Il consolidamento di una sinergia strutturata con la Provincia ci permetterà di promuovere una strategia di sviluppo culturale fondata sulla cooperazione e sulla co-creazione di valore, generando nuove opportunità di crescita, formazione e occupazione”, conclude.