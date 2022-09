L’AQUILA: 22ENNE MECCANICO LOTTA PER LA VITA DOPO INCIDENTE, VEGLIA DI PREGHIERA A CAMARDA

Restano gravi le condizioni Steven Polidoro, 22enne meccanico di Camarda, che a ferragosto è caduto con la sua moto da cross in una stradina della frazione dell’Aquila, all’altezza di un ristorante, sbattendo la testa contro un palo.

Nonostante il giovane indossasse il casco l’urto è stato molto violento.

Polidoro è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e attualmente è ricoverato con prognosi riservata anche se con lievi segnali di miglioramento. Come rifersice Assergi racconta, la comunità di Camarda è in apprensione e ha organizzato per oggi 2 settembre alle ore 21:00 una preghiera collettiva nella chiesa “Santa Maria Di Valleverde” di Camarda.