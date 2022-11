L’AQUILA: 26ENNE SELENE SFARRA COMANDANTE SOCCORSO ALPINO DI TIONE IN TRENTINO

L’AQUILA – La giovane aquilana Selene Sfarra, 26 anni, ha ottenuto il prestigioso incarico di comnandante del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tione in Trentino dove non si era mai insediata una donna al comando.

Sfarra appassionata di montagna, ha frequentato il liceo Scientifico Bafile del capoluogo e si è iscritta alla facoltà di Ingegneria, già da gennaio era referente del Soccorso alpino delle fiamme gialle (Sagf)

Le congratulazioni arrivano anche dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Ci inorgoglisce sapere che una nostra concittadina, già maresciallo, possa portare in alto il nome della città per la professionalità con la quale svolge il suo lavoro al servizio della comunità e per le doti indiscusse che l’hanno portata già una volta a distinguersi per essere stata la prima donna, a soli 20 anni e insieme ad una collega, assegnata al presidio militare di vigilanza e custodia della zona sacra di Cima Grappa, quando era di stanza al 7° Reggimento Alpini di Belluno. A lei e alla sua famiglia, per il brillante lavoro di guida svolto, intendo esprimere tutta la mia stima”