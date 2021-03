L’AQUILA: 2BITE DONA CONNESSIONE A CENTRO VACCINALE VIA FICARA

L’AQUILA – 2bite operatore internet Aquilano sempre vicino al territorio e ai cittadini Aquilani, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, comunica di aver donato al centro vaccinale anti-covid di Via Ficara il collegamento dati necessario alla struttura per una più rapida gestione dei flussi informativi che hanno un ruolo fondamentale nel contrasto all’epidemia.

L’iniziativa, totalmente gratuita, è stata gentilmente richiesta dall’ente e accolta con massima urgenza da 2bite.

Nata nel 2003, 2bite è uno dei maggiori operatori di telecomunicazione in ambito regionale e leader nei servizi IT a valore aggiunto. Attraverso la rete proprietaria, 2bite offre connettività internet a banda ultra larga in ambito urbano, sub-urbano e in aree rurali dove non sono disponibili accessi in fibra ottica.

