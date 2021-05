L’AQUILA, 5 TELEVISORI DONATI DAL ROTARY  CLUB AL REPARTO DI PEDIATRIA

L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila ha consegnato questa mattina al reparto di pediatria, diretto dal dottor Giovanni Farello, cinque televisori di ultima generazione, con relative staffe per installazione a muro destinati alle stanze che ospitano i piccoli pazienti per rendere meno pesante il loro soggiorno in ospedale.

La presidente del Rotary, Marisa D’Andrea, ha sottolineato come questo piccolo gesto si aggiunge agli altri interventi del club a favore della sanità cittadina, tenendo sempre come punto di riferimento la figura del paziente, dal più piccolo al più anziano. Il negozio Trony dell’Aquila ha sostenuto l’iniziativa operando un forte ribasso sui prezzi di listino delle TV.

“Un grazie sentito agli amici del Rotary Club L’Aquila- ha affermato il direttore generale della Asl1, Roberto Testa – Un gesto nobile che aiuta e sostiene le persone più deboli e conferma la vicinanza concreta dei rotariani alla comunità cittadina