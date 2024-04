L’AQUILA: 50 ANNI INSIEME, NOZZE D’ORO PER EX OSTETRICA ANNAMARIA PORFIRIO E ALFREDO NARDECCHIA

L’AQUILA – Nozze d’oro all’Aquila per Annamaria Porfirio, ostetrica in pensione, Alfredo Nardecchia, ex lavoratore di Ravit e poi Agriformula.

Per i cinquant’anni da sposati, “qualcuno” della famiglia ha voluto fare gli auguri ad Annamaria ed Alfredo sulle pagine di AbruzzoWeb, in una giornata da ricordare per loro, i due figli Chiara e Andrea ed il nipotino Gabriele, oltre a tutti gli altri parenti ed amici della coppia a cui vanno gli auguri anche da parte della nostra redazione. (red.)